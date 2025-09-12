Baleset történt a 6-os főúton Dunaújvárosnál

A forgalmat Rácalmás és Dunaújváros között az Alsó-Duna-Parti útra terelik, érdemes fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedni az érintett szakaszon.

Egy Facebook csoportban így írt valaki (melynek a hitelességét nem tudjuk garantálni):

Megálltunk, egy motoros párt ütöttek el, a tettes elhajtott. A hölgy egyik lába leszakadt, a férfi bokája szintén sérült, ujjai felismerhetetlenek voltak.

Megkerestük a rendőrség és a mentőszolgálat sajtóosztályát is, hogy hivatalos tájékoztatást adjanak a baleset részleteiről. Amint válaszuk megérkezik, frissítjük cikkünket.