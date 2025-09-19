Baleset a 62-es úton, a sofőrt a tűzoltók emelték ki

Balesete történt 62-es főút 6-os kilométerszelvényénél: egy gépkocsi árokba hajtott, írja a balesettel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Rácalmásnál baleset történt, a sofőrt a tűzoltók emelték ki

Forrás: Illusztráció/duol.hu

Baleset - ki kellett emelni a sofőrt

A járműben egyedül a vezető tartózkodott, aki szerencsére az első információk szerint nem szenvedett súlyos sérülést. A balesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve segítik a sofőr kiemelését és a helyszín biztosítását. A rendőrség a forgalmat a baleset idejére lassítja, ezért a közlekedőknek a környéken fokozott óvatosságot javasolnak. Ez már nem az első baleset a nap folyamán.

Az elmúlt napokban több baleset is történt a környéken; a hivatalos szerveket Dunaújváros mellett Rácalmás és Dunaföldvár térségéből is riasztották: