Árokba hajtott a kocsi

2 órája

Baleset a 62-es úton, a sofőrt a tűzoltók emelték ki

Címkék#Rácalmás#árok#baleset#jármű#forgalom

Egy autó az árokba csúszott a 62-es főúton: a baleset idején a járműben csak a vezető tartózkodott, akit a helyszínre érkező szakemberek kiemeltek.

Duol.hu

Balesete történt 62-es főút 6-os kilométerszelvényénél: egy gépkocsi árokba hajtott, írja a balesettel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

baleset
Rácalmásnál baleset történt, a sofőrt a tűzoltók emelték ki
Forrás: Illusztráció/duol.hu

Baleset - ki kellett emelni a sofőrt

A járműben egyedül a vezető tartózkodott, aki szerencsére az első információk szerint nem szenvedett súlyos sérülést. A balesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve segítik a sofőr kiemelését és a helyszín biztosítását. A rendőrség a forgalmat a baleset idejére lassítja, ezért a közlekedőknek a környéken fokozott óvatosságot javasolnak. Ez már nem az első baleset a nap folyamán. 

Az elmúlt napokban több baleset is történt a környéken; a hivatalos szerveket Dunaújváros mellett Rácalmás és Dunaföldvár térségéből is riasztották:

 

 

