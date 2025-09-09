Katasztrófavédelem
1 órája
Baleset - Négy autó ütközött a 62-es úton
Négy személyautó ütközött össze a 62-es főúton, a Székesfehérvárhoz tartozó Börgönd közelében, a 39. kilométerszelvénynél.
A járművekben összesen heten utaztak. A helyszínre riasztott székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat, miközben a mentők is megkezdték a sérültek ellátását. A baleset miatt a forgalom jelenleg egy sávon halad az érintett útszakaszon - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem.
