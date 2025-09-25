szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teljes útzár

4 órája

Súlyos baleset bénítja az M6-ost Iváncsa közelében - az esethez mentőhelikoptert is riasztottak

Címkék#Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#személygépkocsi#baleset#motorkerékpár

Teljes szélességében lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát Iváncsa közelében. A baleset során egy autó és egy motor karambolozott a 48. kilométernél.

Duol.hu

Komoly közlekedési baleset történt az M6-os autópályán, Iváncsa térségében, a 48. kilométernél. Az eddigi információk szerint egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze a Budapest irányába tartó oldalon. A baleset részleteiről a  Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztat. 

baleset
A baleset miatt az autópályát teljes szélességében lezárták
Forrás: Illusztráció/duol.hu

Baleset miatt áll az M6-os Iváncsánál

A helyszínre a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a műszaki mentési feladatokat végzik. A sérültek ellátásához mentőhelikopter is érkezik, így a környéken jelentős a rendőrségi és mentőszolgálati jelenlét. 

Az érintett sztrádaszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik. A torlódás gyorsan növekszik, ezért a közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk, illetve figyelniük a friss közlekedési híreket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu