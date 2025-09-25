Súlyos baleset bénítja az M6-ost Iváncsa közelében - az esethez mentőhelikoptert is riasztottak

Komoly közlekedési baleset történt az M6-os autópályán, Iváncsa térségében, a 48. kilométernél. Az eddigi információk szerint egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze a Budapest irányába tartó oldalon. A baleset részleteiről a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztat.

A baleset miatt az autópályát teljes szélességében lezárták

Forrás: Illusztráció/duol.hu

Baleset miatt áll az M6-os Iváncsánál

A helyszínre a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a műszaki mentési feladatokat végzik. A sérültek ellátásához mentőhelikopter is érkezik, így a környéken jelentős a rendőrségi és mentőszolgálati jelenlét.

Az érintett sztrádaszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik. A torlódás gyorsan növekszik, ezért a közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk, illetve figyelniük a friss közlekedési híreket.