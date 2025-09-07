szeptember 7., vasárnap

Gyerekek is érintettek

40 perce

Személyi sérülés is történt a mezőfalvi lovaskocsi-balesetben

Gazdátlan lovaskocsi robogott át a falun vasárnap délután. A baleset Mezőfalván személyi sérüléssel járt, a lovat és a gyerekeket ellátták. A kisebbik testvért, aki a helyszínről eltűnt, épségben megtalálták.

Horváth László

Vasárnap délután ijesztő jelenet borzolta a falusi nyugalmat: egy lovaskocsi vágtatott keresztül a településen, míg végül árokban állt meg. A baleset Mezőfalván személyi sérüléssel is járt, a lovaskocsi utasait kórházba szállították.

baleset Mezőfalván
A baleset Mezőfalván nagy riadalmat okozott. 
Fotó: Horváth László

Baleset Mezőfalván: a vágtató lovaskocsi riadalmat keltett

A Szent István utca végén a ló megvadult, a lovaskocsi utasai leesetek, és a kocsi maga is átment a kocsison. A vágtató állat az Ady, Honvéd és Fehérvári utcán keresztül robogott tovább, míg végül a József Nádor – Vörösmarty kereszteződésnél az árokba borult. A lovat a postánál sikerült megfogni, így megállíthatták a veszélyes menekülést.

A baleset során személyi sérülés is történt: a kocsist Székesfehérvárra szállították, a gyereket Dunaújvárosba vitték ellátásra. A kisebbik testvért, aki a helyszínről eltűnt, épp most találták meg, szerencsére épségben.

 

