Két autó ütközött össze a 6-os főúton Dunaújvárosnál

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint péntek délután a 6-os főút Dunaújváros melletti, 67-es kilométerszelvényénél történt ütközés. A baleset két személyautót érintett, amelyekben összesen három ember utazott. Jelenleg félpályás útlezárás van érvényben, a kocsisor mintegy másfél kilométer hosszú.

Fotó: Horváth László - duol.hu

Tűzoltók és mentők vonultak a 6-os főúton történt balesethez

A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik a járműveket áramtalanították, ezzel is megelőzve az esetleges további veszélyhelyzeteket. A mentőszolgálat munkatársai szintén a helyszínre érkeztek, és megkezdték az érintettek ellátását. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.