szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Félpályás útzár

34 perce

Két autó ütközött össze a 6-os főúton Dunaújvárosnál

Címkék#Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#áramtalanít#személyautó

Dunaújváros térségében riasztották a tűzoltókat és a mentőket a 6-os főút egyik szakaszára. A baleset során két autó ütközött össze, amelyeket a szakemberek áramtalanítottak.

Duol.hu

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint péntek délután a 6-os főút Dunaújváros melletti, 67-es kilométerszelvényénél történt ütközés. A baleset két személyautót érintett, amelyekben összesen három ember utazott. Jelenleg félpályás útlezárás van érvényben, a kocsisor mintegy másfél kilométer hosszú. 

baleset
A baleset során két autó karambolozott, három ember utazott a járművekben.
Fotó: Horváth László - duol.hu

Tűzoltók és mentők vonultak a 6-os főúton történt balesethez

A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik a járműveket áramtalanították, ezzel is megelőzve az esetleges további veszélyhelyzeteket. A mentőszolgálat munkatársai szintén a helyszínre érkeztek, és megkezdték az érintettek ellátását. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu