Baleset bénítja az M8-ast Kisapostagnál

Baleset történt az M8-as autópályán, a Baracs felé vezető oldalon, Kisapostag közelében, a 6-os főúti lehajtónál, ahol egy kamion és egy motorkerékpár ütközött össze. A helyszínen a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, és a mentők is dolgoznak. Az érintett szakaszon csak egy sávon haladhat a forgalom - tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelem. Majd szokásos módon frissítették bejegyzésüket, szokatlan tartalommal. E szerint: Az első hírekkel ellentétben nem kamionnal ütközött, hanem elesett egy motoros az M8-as autópályán, Kisapostag térségében. A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók és a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás érvényben van.