1 órája
Baleset a 62-esen, a kamion hátsó kerekei leszakadtak (képekkel)
Szeptember 1-jén délután baleset történt a 62-es főúton, Szabadegyházánál, ahol egy hulladékszállító teherautó és egy borszállító kamion karambolozott.
Fotó: Pintér Nándor tűzoltó zászlós, pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs
Az érintőleges ütközés következtében a nyerges vontató bal hátsó kerekei leszakadtak, a jármű az egyik sávot teljesen elfoglalta, ezzel jelentősen akadályozva a forgalmat - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. A helyszínre riasztott pusztaszabolcsi és székesfehérvári hivatásos tűzoltók daruval emelték meg a szerelvényt, majd kicserélték az egyik sérült kereket. Ezt követően a járművet a legközelebbi lehajtóig kísérték, így helyreállhatott a közlekedés a főúton.
