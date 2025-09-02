szeptember 2., kedd

Katasztrófavédelem

1 órája

Baleset a 62-esen, a kamion hátsó kerekei leszakadtak (képekkel)

Szeptember 1-jén délután baleset történt a 62-es főúton, Szabadegyházánál, ahol egy hulladékszállító teherautó és egy borszállító kamion karambolozott.

Duol.hu
Baleset a 62-esen, a kamion hátsó kerekei leszakadtak (képekkel)

Fotó: Pintér Nándor tűzoltó zászlós, pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs

Az érintőleges ütközés következtében a nyerges vontató bal hátsó kerekei leszakadtak, a jármű az egyik sávot teljesen elfoglalta, ezzel jelentősen akadályozva a forgalmat - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. A helyszínre riasztott pusztaszabolcsi és székesfehérvári hivatásos tűzoltók daruval emelték meg a szerelvényt, majd kicserélték az egyik sérült kereket. Ezt követően a járművet a legközelebbi lehajtóig kísérték, így helyreállhatott a közlekedés a főúton.

Hulladékszállító teherautó és kamion karambolozott

Fotók: Pintér Nándor tűzoltó zászlós, pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs

 

 

 

