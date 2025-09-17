Baleset a 6-os főúton Rácalmásnál – mentők és tűzoltók rohantak a helyszínre

A rendőrség RUTIN alkalmazásának értesítése szerint baleset történt a 6-os főúton a 61-es kilométernél Rácalmásnál szerdán déli tizenkét óta után. Mint írják, a helyszínen torlódás várható, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Dunaújvárosból a tűzoltóság és a mentőszolgálat egy mentőegységgel és az orvosi autóval sietett a helyszínre.

A baleset után három embert emeltek ki az autóból a tűzoltók

Fotó: DH-illusztráció

A katasztrófavédelem honlapja nem sokkal később közölte, árokba sodródott egy személyautó a 6-os főúton, Rácalmás közelében, a Família úti körforgalomnál. A műszaki mentést végző dunaújvárosi hivatásos tűzoltók három ember kiemeltek a gépkocsiból. A raj áramtalanította a járművet. A helyszínen vannak a mentők is.

Az elmúlt napokban ez már nem az első baleset a 6-os főút régiónkat érintő szakaszán. Pénteken Dunaújvárosnál egy személyauót motorral ütközött, az utat teljesen lezárták, két embert szállítottak súlyos sérülésekkel kórházba.