54 perce
Baleset a 6-os főúton Rácalmásnál – mentők és tűzoltók rohantak a helyszínre
Árokba sodródott egy személyautó a 6-os főúton Rácalmás kozelében szerdán dél után. A tűzoltók három embert emeltek ki a járműből, a mentők is a helyszínen vannak.
A rendőrség RUTIN alkalmazásának értesítése szerint baleset történt a 6-os főúton a 61-es kilométernél Rácalmásnál szerdán déli tizenkét óta után. Mint írják, a helyszínen torlódás várható, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Dunaújvárosból a tűzoltóság és a mentőszolgálat egy mentőegységgel és az orvosi autóval sietett a helyszínre.
A katasztrófavédelem honlapja nem sokkal később közölte, árokba sodródott egy személyautó a 6-os főúton, Rácalmás közelében, a Família úti körforgalomnál. A műszaki mentést végző dunaújvárosi hivatásos tűzoltók három ember kiemeltek a gépkocsiból. A raj áramtalanította a járművet. A helyszínen vannak a mentők is.
Az elmúlt napokban ez már nem az első baleset a 6-os főút régiónkat érintő szakaszán. Pénteken Dunaújvárosnál egy személyauót motorral ütközött, az utat teljesen lezárták, két embert szállítottak súlyos sérülésekkel kórházba.
Baleset történt a 6-os főúton Dunaújvárosnál - Frissítve
Kedden Dunaföldvárnál sodródott le egy személyautó az úttestről, itt is többen megsérültek, az utat teljes szélességében lezárták.
Többen megsérültek, teljes útzár a 6-os főúton! – frissítve, félpályán megindult a forgalom