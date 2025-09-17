szeptember 17., szerda

Figyelem

2 órája

Baleset a 6-os főúton Rácalmásnál – mentők és tűzoltók rohantak a helyszínre

Címkék#Rácalmás#rendőrség#személyauó#mentő#baleset#árokba sodródott#tűzoltóság#mentés#6-os főút

Árokba sodródott egy személyautó a 6-os főúton Rácalmás kozelében szerdán dél után. A tűzoltók három embert emeltek ki a járműből, a mentők is a helyszínen vannak.

Gallai Péter

A rendőrség RUTIN alkalmazásának értesítése szerint baleset történt a 6-os főúton a 61-es kilométernél Rácalmásnál szerdán déli tizenkét óta után. Mint írják, a helyszínen torlódás várható, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Dunaújvárosból a tűzoltóság és a mentőszolgálat egy mentőegységgel és az orvosi autóval sietett a helyszínre.

baleset
A baleset után három embert emeltek ki az autóból a tűzoltók
Fotó: DH-illusztráció

A katasztrófavédelem honlapja nem sokkal később közölte, árokba sodródott egy személyautó a 6-os főúton, Rácalmás közelében, a Família úti körforgalomnál. A műszaki mentést végző dunaújvárosi hivatásos tűzoltók három ember kiemeltek a gépkocsiból. A raj áramtalanította a járművet. A helyszínen vannak a mentők is.

Az elmúlt napokban ez már nem az első baleset a 6-os főút régiónkat érintő szakaszán. Pénteken Dunaújvárosnál egy személyauót motorral ütközött, az utat teljesen lezárták, két embert szállítottak súlyos sérülésekkel kórházba.

Kedden Dunaföldvárnál sodródott le egy személyautó az úttestről, itt is többen megsérültek, az utat teljes szélességében lezárták.

 

