Autólopási toplista: Dunaújváros neve is ott szerepelt

Az autólopás évekig elsősorban Budapesten jelentett komoly problémát, ám a legfrissebb adatok szerint a tolvajok figyelme egyre inkább vidékre terelődik. A rendőrségi statisztikák alapján 2024-ben az összes autólopás 70,3 %-a vidéki városokban történt – ez hatalmas arányváltást jelent a korábbi évtizedekhez képest.

A trend azt mutatja, hogy a tolvajok ma már nem csak a főváros forgalmasabb kerületeiben dolgoznak, hanem egyre inkább a kisebb, középvárosi környezetben keresnek könnyű zsákmányt - derül ki a Vezess kérésére az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) által elküldött friss statisztikákból. A biztosítók tapasztalata szerint a vidéki utcákon sokszor gyengébb a kamerás megfigyelés, kevesebb a rendőri jelenlét, és a lakótelepi parkolókban hagyott járművek kevésbé védettek az autólopásoknál, mint a fővárosban.

Az autólopásos esetek Dunaújvárost is feltették a térképre két évvel ezelőtt Fotó: Zantleitner Ingrid

Dunaújváros a tolvajok célkeresztjében

Dunaújváros neve 2023-ban is bekerült a toplistára: akkor hat autót loptak el a város területéről, amivel a harmadik helyre került az országos rangsorban. A friss adatok alapján más városok (Kecskemét, Győr, Eger, Gyöngyös) átvették a helyét a listán.

A városok parkolóiban a népszerűbb, középkategóriás modellek a leginkább veszélyeztetettek. A tolvajok főként olyan típusokat keresnek, amelyekből nagy a forgalomban lévő állomány, így az alkatrészek iránt is folyamatos a kereslet. Az elmúlt években a Suzuki, a Toyota és a Volkswagen bizonyult a legkedveltebb célpontnak, de egyes prémium modellek is gyakran eltűnnek.

Országos trendek: a vidéki városok a legveszélyeztetettebbek

A statisztikák szerint a vidéki városok közül Győr, Eger és Kecskemét is élen jár az autólopások számában. Ezek a települések nem csak a nagy átmenő forgalom miatt kedvező terepek a bűnözőknek, hanem azért is, mert a lopott járműveket könnyen kijuttathatják külföldre.

 

A rendőrség tapasztalata szerint sok esetben a lopás után néhány órával már átlépik az országhatárt a járművek, ami rendkívül megnehezíti a visszaszerzésüket. Más autók esetében szétszerelik őket, és alkatrészként kerülnek újra piacra.

Hogyan védekezhetünk az autólopás ellen?

Szakértők szerint az autólopás elleni védekezés első lépése a megelőzés. A hagyományos mechanikus eszközök – mint a kormányzár vagy váltózár – még mindig sokszor hatékonyan késleltetik a tolvajokat. Emellett egyre többen választanak GPS-nyomkövetőt, amely segíthet a jármű nyomon követésében, ha mégis eltűnne.

 

