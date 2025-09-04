szeptember 4., csütörtök

Vérfagyasztó jelenetek

1 órája

Brutális kegyetlenség: majdnem százzal húzta kocsija után a kutyáját

Címkék#kutya#állatkínzás#jármű#rendőr

Rendőrségi ügy lett egy brutális esetből Bács-Kiskunban. Egy állatkínzó autójához kötötte a kutyáját, és az úton húzta maga után, közel 100 km/órás sebességgel.

Duol.hu

Sokkoló jelenet zajlott le Bács-Kiskunban szeptember első napján, amikor egy kutyát hurcoltak végig az úton autóval, írja a baon.hu. Az állatkínzó végül megállt, a súlyosan sérült ebet betette a csomagtartóba, majd egyszerűen továbbhajtott.

állatkínzó
Az állatkínzót elfogták a rendőrök.
Fotó: Shutterstock/illusztráció

Hamar rendőrkézre kerül az állatkínzó

A felvétel alapján a rendőrök hamar azonosították a járművet és gazdáját, akinek otthonában kutatást tartottak. Itt került elő a kutya is, akit azonnal állatorvoshoz vittek, majd menhelyre szállítottak. A kegyetlen gazdát állatkínzás miatt őrizetbe vették, ügyét az ügyészség vizsgálja.

Sajnos nem ez az első hasonló eset a térségben: év elején Jánoshalmán egy férfi szintén kocsija után kötötte német juhászát, aki a kegyetlen bánásmód következtében elpusztult.

Teljes cikk a baon.hu-n.

 

