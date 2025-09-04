Brutális kegyetlenség: majdnem százzal húzta kocsija után a kutyáját

Sokkoló jelenet zajlott le Bács-Kiskunban szeptember első napján, amikor egy kutyát hurcoltak végig az úton autóval, írja a baon.hu. Az állatkínzó végül megállt, a súlyosan sérült ebet betette a csomagtartóba, majd egyszerűen továbbhajtott.

Az állatkínzót elfogták a rendőrök.

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Hamar rendőrkézre kerül az állatkínzó

A felvétel alapján a rendőrök hamar azonosították a járművet és gazdáját, akinek otthonában kutatást tartottak. Itt került elő a kutya is, akit azonnal állatorvoshoz vittek, majd menhelyre szállítottak. A kegyetlen gazdát állatkínzás miatt őrizetbe vették, ügyét az ügyészség vizsgálja.

Sajnos nem ez az első hasonló eset a térségben: év elején Jánoshalmán egy férfi szintén kocsija után kötötte német juhászát, aki a kegyetlen bánásmód következtében elpusztult.

