3 órája
Brutális kegyetlenség: majdnem százzal húzta kocsija után a kutyáját
Rendőrségi ügy lett egy brutális esetből Bács-Kiskunban. Egy állatkínzó autójához kötötte a kutyáját, és az úton húzta maga után, közel 100 km/órás sebességgel.
Sokkoló jelenet zajlott le Bács-Kiskunban szeptember első napján, amikor egy kutyát hurcoltak végig az úton autóval, írja a baon.hu. Az állatkínzó végül megállt, a súlyosan sérült ebet betette a csomagtartóba, majd egyszerűen továbbhajtott.
Hamar rendőrkézre kerül az állatkínzó
A felvétel alapján a rendőrök hamar azonosították a járművet és gazdáját, akinek otthonában kutatást tartottak. Itt került elő a kutya is, akit azonnal állatorvoshoz vittek, majd menhelyre szállítottak. A kegyetlen gazdát állatkínzás miatt őrizetbe vették, ügyét az ügyészség vizsgálja.
Sajnos nem ez az első hasonló eset a térségben: év elején Jánoshalmán egy férfi szintén kocsija után kötötte német juhászát, aki a kegyetlen bánásmód következtében elpusztult.
Teljes cikk a baon.hu-n.