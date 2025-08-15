Zsákmánnyal a kezükben másztak ki – lebuktak

Augusztus 12-én Enyingen egy lakatlan házból mászott ki két férfi és egy nő, kezükben zsákmánnyal – köztük bodzával teli zsákokkal. A rendőrjárőrök a helyszínen intézkedtek, és kiderült, hogy egyikük ellen körözés is érvényben volt. A triót előállították, ellenük lopás miatt indult eljárás - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.