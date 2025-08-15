Rendőrség
3 órája
Zsákmánnyal a kezükben másztak ki – lebuktak
Forrás: A rendőrség Facebook oldala
Augusztus 12-én Enyingen egy lakatlan házból mászott ki két férfi és egy nő, kezükben zsákmánnyal – köztük bodzával teli zsákokkal. A rendőrjárőrök a helyszínen intézkedtek, és kiderült, hogy egyikük ellen körözés is érvényben volt. A triót előállították, ellenük lopás miatt indult eljárás - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre