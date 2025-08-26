Elgázolt a vonat egy embert, öngyilkossági szándékkal léphetett a sínekre

A vonatgázolás miatt a helyszínelés idejére teljesen leállt a forgalom az érintett szakaszon, így az utasok hosszabb eljutási idővel, valamint pótlóbuszos közlekedéssel számolhattak. Kora este már egy vágányon megindulhatott a közlekedés Székesfehérvár és Gárdony között – számolt be róla társoldalunk, a feol.hu.

A vonatgázolás kedden délután történt

Fotó: feol.hu

Vonatgázolás: káosz és pótlóbuszok a Balaton felé

A MÁV tájékoztatása szerint a feltehetően öngyilkossági kísérlet miatti változások több járatot is érintenek: a Göcsej és a Bakony InterCity-k csak Veszprém és Székesfehérvár között közlekednek, míg a G43-as vonatok Kápolnásnyék és Kőbánya-Kispest között járnak. A Z30-as vonatok Gárdonytól a Déli pályaudvarig közlekednek, a távolsági szerelvények pedig Székesfehérvár és Kápolnásnyék között minden állomáson megállnak.

