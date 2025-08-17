augusztus 17., vasárnap

Katasztrófavédelem

2 órája

Vízsugár, sziréna, sisak: a diákok kipróbálták, milyen hősnek lenni

A sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság idén is megtartotta hagyományos nyári programhetét, amely során középiskolás diákok ismerkedtek meg a tűzoltók munkájával.

Duol.hu

Augusztus 11. és 15. között izgalmas előadások és gyakorlati foglalkozások várták a közösségi szolgálatukat töltő tanulókat Sárbogárdon - adta hírül honlapján a vármegyei katasztrófavédelem. A fiatalok a fotókkal és videókkal kísért bemutatók után kipróbálhatták a tűzoltó felszereléseket, gyakorolhatták a szereléseket, és testközelből tapasztalhatták meg a szakma mindennapjait. A tűzmegelőzési ismeretek felfrissítése mellett betekintést nyertek a tűzoltók felelősségteljes munkájába, sőt az osztott sugár szerelése közben még egy kis felfrissülés is belefért. Nem ritka, hogy a résztvevők közül később többen a tűzoltói hivatást választják, és már hivatásosként védik a város és a környező települések biztonságát.

