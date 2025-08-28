augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

26°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Banális hiba

2 órája

Vízbe csúszott az autó, tragédiával végződött a rossz mozdulat

Címkék#tragédia#mozdulat#Bugyi#sofőr#jármű#csatorna

Meghalt egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa és egy kutya is Bugyi nagyközség közelében. A vasárnapi tragédiát az okozhatta, hogy a sofőr manővere közben rossz pedálra lépett.

Duol.hu

Meghalt egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa vasárnap Bugyi közelében, miután a kocsi - amiben ült - egy csatornába csúszott. A sofőr egy 50 év körüli nő volt, ő még ki tudott mászni a vízbe csúszott autóból, de a mellette ülő idős férfi és a kutyája a roncsba szorultak és megfulladtak. A tenyek.hu úgy tudja, a tragédia azért történt, mert a sofőrnek friss jogosítványa volt és rossz pedálra lépett, amikor meg akart fordulni a csatorna partján.

vízbe csúszott
A vízbe csúszott autó sofőrjének nem olyan régóta van jogosítványa, mint a T betű is mutatja
Forrás: tenyek.hu - képernyőfotó

Dunaújvárosban is vízbe csúszott egy autó télen

Tavaly év végén Dunaújvárosban is vízbe csúszott egy autó, akkor a szabadstrand hegyoldali ingatlanjánál parkolt le gépkocsijával tulajdonosa, majd egy szerencsétlen mozdulat miatt begurult járműve a vízbe. A tulajdonos elmondása szerint be akart állni a háza kertjébe, amikor a kézifék kiengedése után a jármű elindult a víz irányába. Máskor ilyenkor biztosan valamelyik fa megállította volna, de ebben az esetben a gépkocsi akadálytalanul csobbant a vízben. Az anyagi kár jelentős, de szerencsére személyi sérülés nem történt. Az esethez a dunaújvárosi hivatásos és a mezőfalvi önkéntes tűzoltók vonultak, illetve Budapestről egy búvár, aki a gépkocsira ráakasztotta a vontató kötelet. Ezután alapos körültekintéssel megkezdték az autó kicsörlőzését. 

vízbe csúszott
A vízbe csúszott autó a szabadstrandon, ekkor senkinek nem esett baja
Fotó: DH-archív/Horváth László

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu