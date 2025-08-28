Vízbe csúszott az autó, tragédiával végződött a rossz mozdulat

Meghalt egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa vasárnap Bugyi közelében, miután a kocsi - amiben ült - egy csatornába csúszott. A sofőr egy 50 év körüli nő volt, ő még ki tudott mászni a vízbe csúszott autóból, de a mellette ülő idős férfi és a kutyája a roncsba szorultak és megfulladtak. A tenyek.hu úgy tudja, a tragédia azért történt, mert a sofőrnek friss jogosítványa volt és rossz pedálra lépett, amikor meg akart fordulni a csatorna partján.

A vízbe csúszott autó sofőrjének nem olyan régóta van jogosítványa, mint a T betű is mutatja

Forrás: tenyek.hu - képernyőfotó

Dunaújvárosban is vízbe csúszott egy autó télen

Tavaly év végén Dunaújvárosban is vízbe csúszott egy autó, akkor a szabadstrand hegyoldali ingatlanjánál parkolt le gépkocsijával tulajdonosa, majd egy szerencsétlen mozdulat miatt begurult járműve a vízbe. A tulajdonos elmondása szerint be akart állni a háza kertjébe, amikor a kézifék kiengedése után a jármű elindult a víz irányába. Máskor ilyenkor biztosan valamelyik fa megállította volna, de ebben az esetben a gépkocsi akadálytalanul csobbant a vízben. Az anyagi kár jelentős, de szerencsére személyi sérülés nem történt. Az esethez a dunaújvárosi hivatásos és a mezőfalvi önkéntes tűzoltók vonultak, illetve Budapestről egy búvár, aki a gépkocsira ráakasztotta a vontató kötelet. Ezután alapos körültekintéssel megkezdték az autó kicsörlőzését.