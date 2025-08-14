Városrésznyi gyorshajtó várhatja a postást a csekkel

A traffipax mérések során 181 gyorshajtót állítottak meg a rendőrök azonnali intézkedésre, míg 1554 esetben postai úton érkezik majd a bírság - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Dolgoztak a traffipaxok rendesen Fotó: MW

Túl a traffipaxon

Az akció során nemcsak a sebességtúllépést szűrték ki: 6 sofőrt ittas vezetésen értek, 78-an nem használtak biztonsági övet, 2 autóban hiányzott a gyermekbiztonsági rendszer, és 3 motoros bukósisak nélkül közlekedett. A hatóságok 44 esetben állapítottak meg elsőbbségadás elmulasztását, 6 esetben szabálytalan előzést, 16 alkalommal helytelen kanyarodást vagy irányváltoztatást, valamint 10 sofőr nem tartott biztonságos követési távolságot. A rendőrség kiemelte: a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket, hogy csökkentsék a balesetek kockázatát és biztonságosabbá tegyék a közutakat.

Az elmúlt hetek adatairól itt olvashatnak.