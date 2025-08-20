augusztus 20., szerda

István névnap

15°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejér vármegye

1 órája

Nem lassítottak a sofőrök, jött a traffipax – íme a rendőrség döbbenetes adatai

Címkék#rendőrség#traffipax#ellenőrzés

A rendőrség traffipax segítségével végzett fokozott közúti ellenőrzései a 33. héten ismét komoly eredményeket hoztak. A sebességtúllépés továbbra is az egyik leggyakoribb szabálysértés: 50 helyszíni bírság, 4 figyelmeztetés és 1 szabálysértési feljelentés született, míg 1105 járművezető utólag, postai úton értesül majd a szankcióról.

Duol.hu

A traffipax mellett a közlekedési szabályok más területein is szigorú ellenőrzések zajlottak - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. Szabálytalan előzés miatt 4, elsőbbségadás megszegése miatt 27, követési távolság be nem tartása miatt pedig 13 esetben intézkedtek a rendőrök. Emellett 6 sofőrt ittas vezetésen értek, és 73 esetben a biztonsági öv használatának hiánya miatt szabtak ki bírságot.

traffipax
A traffipaxot nehéz átverni Forrás: A rendőrség Facebook oldala

Traffipax nélkül is érdemes lassítani

A rendőrség hangsúlyozza: a traffipax nem büntetni akar, hanem a közlekedés biztonságát szolgálja. A sebesség túllépése, a biztonsági öv mellőzése vagy az ittas vezetés mind súlyos következményekkel járhat. A közlekedési szabályok betartása életeket menthet – ezért mindenkit arra kérnek, hogy vezessen figyelmesen és felelősségteljesen.

Az előző hetek adatairól itt olvashatnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu