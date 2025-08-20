1 órája
Nem lassítottak a sofőrök, jött a traffipax – íme a rendőrség döbbenetes adatai
A rendőrség traffipax segítségével végzett fokozott közúti ellenőrzései a 33. héten ismét komoly eredményeket hoztak. A sebességtúllépés továbbra is az egyik leggyakoribb szabálysértés: 50 helyszíni bírság, 4 figyelmeztetés és 1 szabálysértési feljelentés született, míg 1105 járművezető utólag, postai úton értesül majd a szankcióról.
A traffipax mellett a közlekedési szabályok más területein is szigorú ellenőrzések zajlottak - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. Szabálytalan előzés miatt 4, elsőbbségadás megszegése miatt 27, követési távolság be nem tartása miatt pedig 13 esetben intézkedtek a rendőrök. Emellett 6 sofőrt ittas vezetésen értek, és 73 esetben a biztonsági öv használatának hiánya miatt szabtak ki bírságot.
Traffipax nélkül is érdemes lassítani
A rendőrség hangsúlyozza: a traffipax nem büntetni akar, hanem a közlekedés biztonságát szolgálja. A sebesség túllépése, a biztonsági öv mellőzése vagy az ittas vezetés mind súlyos következményekkel járhat. A közlekedési szabályok betartása életeket menthet – ezért mindenkit arra kérnek, hogy vezessen figyelmesen és felelősségteljesen.
