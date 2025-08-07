Falunyi sofőr várhatja a postást a gyorshajtási bírsággal

A traffipax volt az egyik főszereplő a 31. hét közlekedésrendészeti ellenőrzésein, ahol a rendőrség munkatársai ismét a biztonságos közlekedésre helyezték a hangsúlyt. A cél egyértelmű: mindenki biztonságban hazaérjen - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

A traffipaxot nehéz átverni, sokaknak ez nem is sikerült az elmúlt héten Fotó: police.hu

Így dolgozott a traffipax

A traffipax segítségével 742 gyorshajtót mértek be egyetlen hét alatt: 193 sofőrt a helyszínen vontak intézkedés alá, míg 549 esetben postán érkezik a bírság. Az ellenőrzések során kilenc ittas vezetőt is kiszűrtek, és számos egyéb szabálysértést is észleltek: biztonsági öv hiánya, szabálytalan előzések, irányváltoztatások és követési távolság be nem tartása is szerepeltek a listán.

