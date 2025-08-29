Döbbenetes dolog történt a temetőben, ellopták Szűz Mária-szobrát, szétverték a keresztet

A római katolikus egyház tulajdonában álló dunaföldvári sírkertet üzemeltető cég munkatársa tett bejelentést a rendőrségre pénteken, miután felfedezte a temetői döbbenetes cselekményt, a lopást és rongálást. Ismeretlenek a főbejáratnál, a központi helyen található, 1897-ben állított kereszthez felmásztak a szemétgyűjtő ketrec segítségével, majd kitépték, vagy kivésték belőle a fémből készült Szűz Mária-szobrot. Illetve a kereszt felső szárának is nekiestek kalapáccsal, vagy vésővel, jelentős részt lebontva belőle. Nem lehet tudni, utóbbival mi volt a cél, talán az egészet le akarták dönteni, hogy a még nagyobb Jézus-szobrot is ellopják.

Temetői döbbenet: a Szűz Mária-szobrot ellopták, a keresztet szétverték

Fotó: GP

Természetesen a helyieket megdöbbentette a temető meggyalázása, akik szembesültek a vandalizmussal, értetlenül álltak előtte. Mindenki fel van háborodva és el sem hiszik, ami történt. Megszentségtelenítették a keresztet az elkövetők, hova jutott a világ?! – tették fel a kérdést. Miután a meggyengített kereszt balesetveszélyessé vált, így az üzemeltető elkerítette azt, hogy senki ne menjen a közelébe.

A hátsó részből is jelentős részt kivéstek

Temetői döbbenet: a rendőrségi szemle és adatgyűjtés folyamatban

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatatát is, ahonnan pénteken délután azt a választ kaptuk, hogy a 2025. augusztus 29-én délelőtt bejelentett esettel kapcsolatban a szemle és adatgyűjtés jelenleg is folyamatban van.