Baleset
1 órája
Teljes útlezárás a 61-es főúton Cece felé – kerülőútra terelik a forgalmat –Frissítve
Simontornya és Cece között leállt a forgalom a 61-es úton. A szakaszon baleset történt, ezért a helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták az utat.
Forrás: police.hu/illusztráció
Frissítve 11:35
A helyszínelés és műszaki mentés befejeződött, teljes szélességében járható az út.
Baleset történt 2025. augusztus 29-én 8 óra 30 perc körül a 61-es főút 31-es kilométerszelvényében Simontornya és Cece között, írja a police.hu. A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a balesettel érintett szakaszt, a kisebb méretű járműveket a párhuzamos utcákra terelik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre