augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

29°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Teljes útlezárás a 61-es főúton Cece felé – kerülőútra terelik a forgalmat –Frissítve

Címkék#baleset#kilométerszelvény#jármű#főút

Simontornya és Cece között leállt a forgalom a 61-es úton. A szakaszon baleset történt, ezért a helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták az utat.

Duol.hu
Teljes útlezárás a 61-es főúton Cece felé – kerülőútra terelik a forgalmat –Frissítve

Forrás: police.hu/illusztráció

Frissítve 11:35

A helyszínelés és műszaki mentés befejeződött, teljes szélességében járható az út.

Baleset történt 2025. augusztus 29-én 8 óra 30 perc körül a 61-es főút 31-es kilométerszelvényében Simontornya és Cece között, írja a police.hu. A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a balesettel érintett szakaszt, a kisebb méretű járműveket a párhuzamos utcákra terelik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu