Sárbogárd

37 perce

Súlyos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett

Súlyos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett

Lezuhant egy girokopter Pogány közelében, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Forrás: bama.hu

Két személyautó és egy busz ütközött össze Sárbogárdon, az Ady Endre úton. A Bercsényi utca és a József Attila utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A buszon negyven fő utazott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom — tájékoztatott társoldalunk a feol.hu.

