Súlyos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett

Két személyautó és egy busz ütközött össze Sárbogárdon, az Ady Endre úton. A Bercsényi utca és a József Attila utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A buszon negyven fő utazott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom — tájékoztatott társoldalunk a feol.hu.
