1 órája

Ábrándos tekintetű kamaszlánynak veszett nyoma: senki se találja Kiarát

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a fiatal megtalálásában. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki Rostás Kiara Amanda eltűnése ügyében, akinek nyomtalan eltűnését 2025. augusztus 20-án jelentették. A 17 éves lányt azóta sem látták, tartózkodási helye ismeretlen.

Duol.hu

Rostás Kiara Amanda Székesfehérváron született 2007. november 23-án. Magyar állampolgár, vékony testalkatú, 166–170 cm magas. Hátig érő, festett fekete haja van, bőrszíne egyéb kategóriába sorolt. Eltűnésekor fekete színű, top fazonú pólót, kék farmernadrágot és sportcipőt viselt.

Rostás Kiara Amanda
Rostás Kiara Amanda
Forrás:  police.hu

Rostás Kiara Amanda

A keresésben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jár el. A körözést a kapitányság hivatalosan is elrendelte, az ügy azonosítószáma: 07030-157/393/2025.KÖR. A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatal lány hollétéről, az azonnal jelentkezzen. Bejelentést tehetnek a rendőrség központi elérhetőségén, a +36 (25) 510-510-es telefonszámon, vagy személyesen is megtehetik a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, a 2400 Dunaújváros, Szent György út 1. szám alatt. Emellett hívható a 112-es segélyhívó szám is, amely éjjel-nappal elérhető.

A rendőrség és a család bízik benne, hogy Kiara hamarosan előkerül, és épségben hazatérhet. Kérik a lakosságot, hogy amennyiben bárki látta őt, vagy tud bármit az eltűnésének körülményeiről, ne habozzon kapcsolatba lépni a hatóságokkal.

Segítsünk együtt, hogy Kiara biztonságban hazakerülhessen!

