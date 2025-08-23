Ábrándos tekintetű kamaszlánynak veszett nyoma: senki se találja Kiarát

Rostás Kiara Amanda Székesfehérváron született 2007. november 23-án. Magyar állampolgár, vékony testalkatú, 166–170 cm magas. Hátig érő, festett fekete haja van, bőrszíne egyéb kategóriába sorolt. Eltűnésekor fekete színű, top fazonú pólót, kék farmernadrágot és sportcipőt viselt.

Forrás: police.hu

A keresésben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jár el. A körözést a kapitányság hivatalosan is elrendelte, az ügy azonosítószáma: 07030-157/393/2025.KÖR. A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatal lány hollétéről, az azonnal jelentkezzen. Bejelentést tehetnek a rendőrség központi elérhetőségén, a +36 (25) 510-510-es telefonszámon, vagy személyesen is megtehetik a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, a 2400 Dunaújváros, Szent György út 1. szám alatt. Emellett hívható a 112-es segélyhívó szám is, amely éjjel-nappal elérhető.

A rendőrség és a család bízik benne, hogy Kiara hamarosan előkerül, és épségben hazatérhet. Kérik a lakosságot, hogy amennyiben bárki látta őt, vagy tud bármit az eltűnésének körülményeiről, ne habozzon kapcsolatba lépni a hatóságokkal.

Segítsünk együtt, hogy Kiara biztonságban hazakerülhessen!

