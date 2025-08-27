Lenyúlt kocsival, jogsi nélkül, részegen tört össze tucatnyi autót

Lakossági bejelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába augusztus 26-án kora reggel, amiben a bejelentő elmondta, hogy Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy drapp színű opel több parkoló autónak is nekiütközött – számolt be róla a rendőrség honlapja. A helyszínre érkező egységek az autó vezetőjét igazoltatták, akinél rendkívül bódult, ittas állapotot tapasztaltak és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. A részeg sofőr a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől. A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, melyekben anyagi kár keletkezett. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Tizenkét parkoló autót tört össze a részeg sofőr

Fotó: police.hu