augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabálytalanságok sora

52 perce

Lenyúlt kocsival, jogsi nélkül, részegen tört össze tucatnyi autót

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendőrség#ittas állapot#baleset#Székesfehérvár#jogosítvány nélkül

Ismerőse engedélye nélkül elhozott, forgalomból kivont autóval, jogosítvány nélkül rongált meg tizenkettő autót egy ittas sofőr Székesfehérváron.

Duol.hu

Lakossági bejelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába augusztus 26-án kora reggel, amiben a bejelentő elmondta, hogy Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy drapp színű opel több parkoló autónak is nekiütközött – számolt be róla a rendőrség honlapja. A helyszínre érkező egységek az autó vezetőjét igazoltatták, akinél rendkívül bódult, ittas állapotot tapasztaltak és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. A részeg sofőr a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől. A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, melyekben anyagi kár keletkezett. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

részeg sofőr
Tizenkét parkoló autót tört össze a részeg sofőr
Fotó: police.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu