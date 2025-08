Otthon Start: lakáshitel fiataloknak, rugalmassággal és kevesebb megkötéssel

Az Otthon Start célja a lehető legszélesebb kör elérése: azok is élhetnek vele, akik eddig kimaradtak a lakástámogatási programokból. Elég, ha valaki 18 év feletti, rendelkezik legalább 2 év társadalombiztosítási jogviszonnyal (amelybe a határ menti munkavégzés is beleszámít), büntetlen előéletű, és nincs köztartozása.

Már most népszerű az Otthon start program Fotó: Shutterstock

Ekkor indul az Otthon Start

A program 2025. szeptember 1-től indul, nincs végső beadási határidő. A felvehető hitel maximuma 50 millió forint, 3%-os, fix kamattal, akár 25 éves futamidőre. A minimálisan elvárt önerő 10%, de az is lehetőség, hogy ezt pótfedezettel váltsák ki, ha a bank engedi.

A támogatott lakáshitelt nemcsak vásárlásra, de építkezésre is fel lehet használni, és akár meglévő, folyamatban lévő építkezéshez is csatlakozhat. A lakásba nem kötelező bejelentkezni, és a lakás ki is adható, csak eladni nem lehet 5 évig.