augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

24°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emberölés

1 órája

Megölte az anyját, majd öngyilkosságot követett el?

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#bűntett#rendőrség#bűncselekmény#asszony

A bűncselekmény részleteiről a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott ki közleményt:

Duol.hu

A rendőrségre augusztus 17-én délután érkezett bejelentés arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.

Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, az elsődleges nyomozási cselekmények jelenleg is folyamatban vannak.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu