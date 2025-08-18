Megölte az anyját, majd öngyilkosságot követett el?

A rendőrségre augusztus 17-én délután érkezett bejelentés arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.

Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, az elsődleges nyomozási cselekmények jelenleg is folyamatban vannak.