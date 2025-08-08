Lopási kísérlet
2 órája
Fémmel akartak gazdagodni, de csak bilincset kaptak!
Augusztus 5-én délután egy székesfehérvári öntöde jelezte, hogy ismeretlenek épp nagy értékű galvanizáló szerszámokat próbálnak elvinni.
A rendőrök tíz percen belül a helyszínen voltak, és tetten értek öt férfit, akik egy furgonba pakolták a többmilliós felszerelést. A rakomány nem jutott messzire: a kár teljes egészében megtérült, az elkövetőket előállították és kihallgatták. Két sárosdi férfiról kiderült, hogy néhány hónappal korábban már követtek el lopást ugyanitt, amikor rézkábelt és szerszámokat vittek el több mint egymillió forint értékben. Őket őrizetbe vették, letartóztatásukat kezdeményezték – írta a Fejér vármegyei rendőrség.
