Különös lopás Mezőfalván: nem hagyták ott még az ötvenes üvegeket sem

„Kedves Mezőfalviak! Tegnap délután a német tánccsoport grill partyt tartott a Tájháznál. Éjszakára ott hagytuk a grillezéshez szükséges eszközöket, majd a mai elpakolásnál szembesültünk vele, hogy a gázpalackot és a gáz zsámolyt eltulajdonították. Először is kérjük az eltulajdonítót, hogy hozza vissza következmények nélkül az eszközöket, ahogy besurrant, úgy vissza is tudja tenni! Ezek az eszközök a tánccsoport, mint civil szervezet tulajdonai, súlyos tízezrekbe kerül újra beszerezni őket. Ezek mellett az összegyűjtött 50Ft-os üvegeket is elvitte, de az már nem is lényeg. Másrészről kérjük a lakosságot, hogy akinek ma, vagy az elkövetkezendő napokban felajánlanak eladásra ilyen eszközöket, azok azonnal jelezzék! Köszönjük a segítséget! /A kép tegnap készült, ezt a gáz zsámolyt keressük./”