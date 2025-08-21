augusztus 21., csütörtök

Gyomorforgató

1 órája

Kislányokat molesztált egy férfi az élményfürdőben

Büntetőeljárás indult egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hétvégén kislányokat molesztált a kiskunmajsai gyógy- és élményfürdőben.

Duol.hu

A molesztáló eset még szombat délután 5 óra körül történt a kiskunmajsai strandon. Társoldalunk, a baon.hu szerint a majsai termálfürdőben pihent egy apa a 13 éves lányával és annak 12 éves barátnőjével. A férfi azt mondta, kitűnően érezték magukat, de csak egy ideig.

kislányokat molesztált
Képünk illusztráció, a férfi a forgórész medencében kislányokat molesztált
Fotó: MW-archív

Kislányokat molesztált a élményfürdőben

Az édesapa elmondása szerint a forgórész medencében egy férfi megmarkolta a lányának a nemi szervét. Állítólag úgy belemarkolt, hogy az ujját bedugta a szeméremajkak közé, majd a másik kislánynak megmarkolta a fenekét. A kislány rászólt, hogy hagyja őket békén, majd még egyszer rámarkolt a kislány fenekére, a 13 éves kislány pedig ráütött a férfi kezére. Az apa elmondása szerint a lánya és barátnője kiabálva kértek segítséget, majd kirohantak a medencéből és elmesélték a történteket. Az apa szólt az úszómestereknek, akik a biztonsági őrtől kértek segítséget, ő pedig hívta a rendőrséget.

A teljes cikket itt olvashatják.

 

