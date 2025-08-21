augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Incidens

45 perce

Késelés történt a Bagossy koncert közben

Címkék#incidens#Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság#Bagossy Brothers Company

Duol.hu
Késelés történt a Bagossy koncert közben

Képünk ilusztráció

Fotó: Nagy Norbert

Súlyos incidens zavarta meg a Szent István-napi ünnepséget Mosonmagyaróváron: a rendezvénysorozat alatt, miközben a Bagossy Brothers Company adott koncertet, egy férfi késsel rátámadt egy másikra.

A szemtanúk elmondása szerint az eset nem közvetlenül a színpad közelében, hanem távolabb, a Szent István úton történt. Ott egy dulakodásra figyeltek fel, majd nem sokkal később rendőrök jelentek meg és földre tepertek valakit. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette: 

A kiérkező kollégáik megállapították, hogy két helyi férfi szóváltásba keveredett egymással, majd egyikük egy késsel megvágta a sértettet, aki könnyebben megsérült.

A rendőrséghez augusztus 20-án este 22:13 perckor érkezett a bejelentés. A helyszínen kiderült, hogy két helyi lakos vitába keveredett egymással, melynek során az egyik férfi késsel megsebesítette a másikat. A sértett szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az 53 éves elkövetőt a rendőrök még a helyszínen elfogták, és a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlete miatt indított ellene eljárást.

Az Országos Mentőszolgálatot az ügy kapcsán nem riasztották, a sebesült ellátását a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szolgálat végezte el – írja a Kisalföld.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu