Késelés történt a Bagossy koncert közben

Súlyos incidens zavarta meg a Szent István-napi ünnepséget Mosonmagyaróváron: a rendezvénysorozat alatt, miközben a Bagossy Brothers Company adott koncertet, egy férfi késsel rátámadt egy másikra.

A szemtanúk elmondása szerint az eset nem közvetlenül a színpad közelében, hanem távolabb, a Szent István úton történt. Ott egy dulakodásra figyeltek fel, majd nem sokkal később rendőrök jelentek meg és földre tepertek valakit. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette:

A kiérkező kollégáik megállapították, hogy két helyi férfi szóváltásba keveredett egymással, majd egyikük egy késsel megvágta a sértettet, aki könnyebben megsérült.

A rendőrséghez augusztus 20-án este 22:13 perckor érkezett a bejelentés. A helyszínen kiderült, hogy két helyi lakos vitába keveredett egymással, melynek során az egyik férfi késsel megsebesítette a másikat. A sértett szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az 53 éves elkövetőt a rendőrök még a helyszínen elfogták, és a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlete miatt indított ellene eljárást.

Az Országos Mentőszolgálatot az ügy kapcsán nem riasztották, a sebesült ellátását a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szolgálat végezte el – írja a Kisalföld.hu