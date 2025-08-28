augusztus 28., csütörtök

Gyalog folytatta útját

1 órája

Felborult 15 méter után a helyi miss Hamilton

Nem jutott messzire az a fiatal nő, aki engedély nélkül vitte el ismerőse kölcsönkapott autóját. A rendőrök később kiderítették, hogy egy jogosítvány nélküli sofőr ült a volán mögé, aki alig 15 méter megtétele után felborult.

Duol.hu

A zombai férfi kedden hajnalban tett bejelentést a rendőrségen, miután testvére kölcsönadott autóját eltűntnek hitte. Nem sokkal később azonban a ház közelében, felborulva került elő a jármű, a jogosítvány nélküli sofőr pedig gyalog távozott a helyszínről.

jogosítvány nélküli sofőr
A jogosítvány nélküli sofőr nem jutott messzire
Forrás: police.hu

A jogosítvány nélküli sofőr nem jutott messzire

A rendőrség tájékoztatása szerint kedden hajnalban tett bejelentést egy zombai férfi, mert a testvére tulajdonában lévő, de neki kölcsönadott autót valaki „elkötötte”. Mint elmondta, egy ismerős nő nála aludt, ám amikor reggel édesapja szólt, hogy az autó a ház közelében oldalán fekszik, a vendég már nem tartózkodott a házban. Többszöri hívására sem érte el, ezért értesítette a rendőröket.

A bonyhádi rendőrök helyszíni szemlét tartottak, eközben a nő is előkerült, és beismerte a történteket. Elmondása szerint a kocsi ajtaja nyitva volt, a kulcsot is könnyen megtalálta. 

Miközben megfordulni próbált, felborult a járművel, így inkább gyalog folytatta útját.

A fiatal nőnek nincs vezetői engedélye. A rendőrök ezért jármű önkényes elvétele bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, emellett az engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt őrizetbe is vették.

A hatóságok a hasonló esetek megelőzése érdekében ismételten arra figyelmeztetnek: közterületen leállított járművekben soha ne hagyják az indítókulcsot, és az ajtókat minden esetben zárják be.

Forrás: Police.hu

További kék híreink

 

