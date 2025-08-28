Felborult 15 méter után a helyi miss Hamilton

A zombai férfi kedden hajnalban tett bejelentést a rendőrségen, miután testvére kölcsönadott autóját eltűntnek hitte. Nem sokkal később azonban a ház közelében, felborulva került elő a jármű, a jogosítvány nélküli sofőr pedig gyalog távozott a helyszínről.

A jogosítvány nélküli sofőr nem jutott messzire

Forrás: police.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint kedden hajnalban tett bejelentést egy zombai férfi, mert a testvére tulajdonában lévő, de neki kölcsönadott autót valaki „elkötötte”. Mint elmondta, egy ismerős nő nála aludt, ám amikor reggel édesapja szólt, hogy az autó a ház közelében oldalán fekszik, a vendég már nem tartózkodott a házban. Többszöri hívására sem érte el, ezért értesítette a rendőröket.

A bonyhádi rendőrök helyszíni szemlét tartottak, eközben a nő is előkerült, és beismerte a történteket. Elmondása szerint a kocsi ajtaja nyitva volt, a kulcsot is könnyen megtalálta.

Miközben megfordulni próbált, felborult a járművel, így inkább gyalog folytatta útját.

A fiatal nőnek nincs vezetői engedélye. A rendőrök ezért jármű önkényes elvétele bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, emellett az engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt őrizetbe is vették.

A hatóságok a hasonló esetek megelőzése érdekében ismételten arra figyelmeztetnek: közterületen leállított járművekben soha ne hagyják az indítókulcsot, és az ajtókat minden esetben zárják be.

