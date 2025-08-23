augusztus 23., szombat

Becsapta az embereket

18 perce

Álprofilokkal csalt ki milliókat, dunaújvárosi áldozatai is lehettek

Címkék#nyomozás#online csalás#Mátrix Projekt#rendőrség#átverés#csaló#áldozat

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy 50 éves szolnoki nő ellen folytattak, aki egy online piactéren a termékeit kínálva több tucat vásárlót csapott be kisebb-nagyobb összegekkel.

Még 2024 áprilisában tett feljelentést egy tolnai férfi, aki az egyik online eladási oldalon szeretett volna hangfalat venni 70 ezer forintért. Üzenetváltás során megegyezett az eladóval, és a kialkudott összeg felét el is utalta a megadott számlaszámra, de az áru nem érkezett meg és a hirdető is elérhetetlenné vált, aki hamis profilokat használt – tájékoztatta közleményében portálunkat a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

hamis profilok
Hamis profilokról hirdetve csalta ki a pénzt az elkövető
Fotó: police.hu

Hamis profilokkal hirdetett

Mint írták, a szekszárdi rendőrök nyomozni kezdtek, és kiderítették, hogy a számla tulajdonosa egy szolnoki nő. Annak adatainak vizsgálatakor kiderült, hogy nem a tolnai férfi az egyetlen, aki csalás áldozata lett, ugyanis számos utalás érkezett az ország minden pontjáról a nő számláira. A nyomozók elszámoltatták az 50 éves asszonyt, és üzletszerűen elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nő elmondta, hogy számos valótlan hirdetést adott fel a közösségi médiában. Több álprofilról hirdetett a játékkonzoltól a hangfalon át a fülhallgatóig, de kínált eladásra márkás ruhaneműket is.

A meghirdetett árucikkek nem a sajátjai voltak, azok fotóit az internetről töltötte le. Elismerte, hogy a hirdetéseket a könnyű pénzszerzés reményében adta fel, nem állt szándékában semmilyen terméket küldeni a becsapott vevőknek. A nyomozás során kiderült, hogy a csaló legalább 51 embert csapott be hasonló módszerrel, ezzel több mint kétmillió forint jövedelemhez jutott. Miután fény derült a csalárd üzletre, a nyomozók a vagyonvisszaszerzés érdekében zárolták a nő számláit, azonban azokon mindössze pár tízezer forintnyi összeg volt, azt lefoglalták.

A napokban befejezték a vizsgálatot a Szekszárdi Rendőrkapitányságon, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. E bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.

 

 

