augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

13°
+30
+18
Gigabírság

1 órája

Gyorshajtási rekord - szinte repült lakott területen belül az ámokfutó sofőr

Gyorshajtás miatt szabtak ki súlyos bírságot a szomszédos vármegyében, ahol a rendőrség fokozott ellenőrzési akciót tartott.

Duol.hu

Gyorshajtás a javából.A rendőrök a település belterületén mértek sebességet, amikor egy autós a megengedett 50 km/óra helyett elképesztő, 117 km/órás tempóval közeledett a traffipax felé - adta hírül honlapján a rendőrség.

gyorshajtás
Gyorshajtási rekord, aminek meg is lett az ára Forrás: police.hu

Ennyibe került a sofőrnek a gyorshajtás

A gyorshajtás súlyos következményekkel járt: a sofőr 312 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott, valamint 8 közlekedési előéleti pontot is rögzítettek vele szemben. Az eset kapcsán a rendőrség ismételten felhívta a figyelmet: a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb baleseti ok. Aki nem az út-, látási- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedik, nemcsak magát, hanem másokat is veszélybe sodor.

