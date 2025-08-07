Gyorshajtási rekord - szinte repült lakott területen belül az ámokfutó sofőr

Gyorshajtás a javából.A rendőrök a település belterületén mértek sebességet, amikor egy autós a megengedett 50 km/óra helyett elképesztő, 117 km/órás tempóval közeledett a traffipax felé - adta hírül honlapján a rendőrség.

Gyorshajtási rekord, aminek meg is lett az ára Forrás: police.hu

Ennyibe került a sofőrnek a gyorshajtás

A gyorshajtás súlyos következményekkel járt: a sofőr 312 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott, valamint 8 közlekedési előéleti pontot is rögzítettek vele szemben. Az eset kapcsán a rendőrség ismételten felhívta a figyelmet: a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb baleseti ok. Aki nem az út-, látási- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedik, nemcsak magát, hanem másokat is veszélybe sodor.