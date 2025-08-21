Borzalmas gyerekgyilkosság, megölték a kéthetes csecsemőt

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunkhoz csütörtökön eljuttatott közleményéből kiderült, a gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, azaz szörnyű gyerekgyilkosság történt.

A gyerekgyilkosság színhelye

Fotó: TVRFK

Gyerekgyilkosság: az elsődleges nyomozati cselekmények folyamatban

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. Az elsődleges nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak. Az esettel kapcsolatban a rendőrség a későbbiekben ad további tájékoztatást.