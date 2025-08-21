augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

32 perce

Borzalmas gyerekgyilkosság, megölték a kéthetes csecsemőt

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Nagydorog#emberölés#bűncselekmény#gyerekgyilkosság#kisfiú#csecsemő

Eltűnés miatt indított körözést a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú ügyében. A csecsemőt később holtan találták meg, gyilkosság áldozata lett.

Duol.hu

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunkhoz csütörtökön eljuttatott közleményéből kiderült, a gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, azaz szörnyű gyerekgyilkosság történt.

gyerekgyilkosság
A gyerekgyilkosság színhelye
Fotó: TVRFK

Gyerekgyilkosság: az elsődleges nyomozati cselekmények folyamatban

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. Az elsődleges nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak. Az esettel kapcsolatban a rendőrség a későbbiekben ad további tájékoztatást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu