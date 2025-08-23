augusztus 23., szombat

Tragikus eset

45 perce

Döntött a bíróság, rácsok mögött marad a gyerekgyilkosság gyanúsítottja - videó

A bíróság szombaton letartóztatta azt a 25 éves nagydorogi nőt, akit csecsemője megölésével gyanúsítanak.

Duol.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, eltűnés miatt indított körözési eljárást a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

gyerekgyilkos
Itt találták meg a csecsemő holttestét, a gyerekgyilkosság megrázta az országot
Fotó: police.hu

Letartóztatták a gyerekgyilkosság gyanúsítottját

A pénteki rendőrségi sajtótájékoztatón kiderült, a bűncselekmény elkövetésével a gyermek 25 éves édesanyját gyanúsították meg a nyomozók. Őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték. Ott várja a folytatást.

 

