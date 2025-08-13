Így mentett ismét életet a gondosóra

A segélyhívás a gondosóra központjába érkezett, ahonnan riasztották a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját. A helyszínre érkező rendőrök és társszervek munkatársai zárt ajtókat találtak, de az ablakon keresztül beszélni tudtak a bajba jutott nénivel. Ő elmondta, hogy rokonainál van a lakáskulcsa, így a hozzátartozók segítségével jutottak be. A mentők ellátták az idős asszonyt, aki szerencsére nem szorult kórházi ellátásra.

A gondosóra életet mentett

A történet ismét bizonyítja, hogy a gondosóra kulcsfontosságú eszköz az idősek biztonságának megőrzésében

Egyetlen gombnyomással segítséget hívhatnak, és a hatóságok perceken belül a helyszínre érkezhetnek.

A készülék térítésmentesen igényelhető minden 65 év feletti állampolgár számára.

A rendőrség hangsúlyozza: a szolgáltató SOHA nem küld számlák befizetésére felszólító levelet! Ha ilyen küldeményt vagy üzenetet kap, arra ne reagáljon, ugyanis feltehetően csalók akarják az adatait és a pénzét megszerezni.

Forrás: police.hu