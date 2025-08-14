augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

12 órája

Egy fiatal labdarúgó vesztette életét

Címkék#tragédia#Előszállás#benzinkutas baleset#gyász

Mély megrendüléssel tudatta a Sárosd NKSC, hogy vármegyei I. osztályú csapatuk fiatal labdarúgója tragikus hirtelenséggel elhunyt augusztus 13-án hajnalban.

Duol.hu

A fiatal labdarúgó kedden este még együtt játszott társaival az edzésen, nem sejtve, hogy ez lesz az utolsó közös mérkőzésük - írta társlapunk a feol.hu. A fiatal labdarúgó 2008-ban kezdte pályafutását a Soponyai SE-ben, majd több utánpótlásklubban is megfordult, köztük a Videoton FC-ben és a Fehérvár FC-ben. Később az NB III-as Bicskei TC és Paksi FC II. játékosa volt, 2022 óta pedig Sárosdon futballozott. Legutóbb a 2024–2025-ös szezonban két vármegyei I. osztályú mérkőzésen lépett pályára. 

fiatal labdarúgó
Fiatal labdarúgó az előszállási benzinkutas baleset áldozata Fotó: duol.hu

A fiatal labdarúgóra emlékeznek

A klub és a közösség augusztus 15-én, pénteken 20:45-kor gyertyagyújtással emlékezik meg róla a sárosdi labdarúgópályán. A csapattársak szerint szorgalma, kitartása és érett gondolkodása örökre példát mutat majd számukra.

A teljes cikk itt olvasható.

A futballcsapat közösségi oldalának bejegyzése itt érhető el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu