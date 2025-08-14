Egy fiatal labdarúgó vesztette életét

A fiatal labdarúgó kedden este még együtt játszott társaival az edzésen, nem sejtve, hogy ez lesz az utolsó közös mérkőzésük - írta társlapunk a feol.hu. A fiatal labdarúgó 2008-ban kezdte pályafutását a Soponyai SE-ben, majd több utánpótlásklubban is megfordult, köztük a Videoton FC-ben és a Fehérvár FC-ben. Később az NB III-as Bicskei TC és Paksi FC II. játékosa volt, 2022 óta pedig Sárosdon futballozott. Legutóbb a 2024–2025-ös szezonban két vármegyei I. osztályú mérkőzésen lépett pályára.

Fiatal labdarúgó az előszállási benzinkutas baleset áldozata Fotó: duol.hu

A fiatal labdarúgóra emlékeznek

A klub és a közösség augusztus 15-én, pénteken 20:45-kor gyertyagyújtással emlékezik meg róla a sárosdi labdarúgópályán. A csapattársak szerint szorgalma, kitartása és érett gondolkodása örökre példát mutat majd számukra.

