Segítséget kérnek a lakosságtól

16 órája

Eltűnt dunaújvárosi asszonyt keres(ett) a rendőrség - frissítve

Címkék#Dunaújvárosi Rendőrkapitányság#Bognár Veronika#keresik

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy eltűnt helyi lakos, a 66 éves Bognár Veronika felkutatásához.

Duol.hu

Frissítés:

A rendőrség közleménye szerint a keresett személy tartózkodási helye ismertté vált.

Eredeti cikkünk:

A rendőrség tájékoztatása szerint a nőt 2025. augusztus 10-én vagy 11-én látták utoljára Dunaújvárosban. Azóta nem adott életjelet magáról, és a keresésére indított rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Fotó: POKMDUV1021-FEJ

Személyleírás:
Bognár Veronika körülbelül 147 cm magas, átlagos testalkatú. Középhosszú, őszes hajjal rendelkezik, szeme barna színű. Beszéde és mozgása nehézkes.

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri a képen látható nőt, vagy információval rendelkezik jelenlegi tartózkodási helyéről, az jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, hívja a 06-25/510-510 telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, illetve a 112 központi segélyhívó számon.

A rendőrség a lakosság segítségét előre is köszöni.

 

 

