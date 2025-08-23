Tűzoltók hősiessége előtt tisztelegtek az államalapítás ünnepén

Az ünnepség tanúsága szerint a tűzoltók nemcsak hivatali kötelességük szerint, hanem a mindennapokban is példát mutatnak bátorságból, önfeláldozásból és emberségből. Az elismerések nemcsak az egyéni teljesítményeket, hanem a tűzoltói hivatás erkölcsi nagyságát is méltatják.

Pajorné Ihász Tünde tűzoltó főtörzsőrmester elismerése

Elismerés a kiemelkedő szolgálatért

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri emléktárggyal tüntette ki Pajorné Ihász Tünde tűzoltó főtörzsőrmestert, aki a BM OKF műszaki osztályának segédelőadójaként hosszú időn át végzett kiemelkedő munkát.

Hősies helytállás az utakon

Kundrák Gábor tűzoltó főtörzsőrmester

Kundrák Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője április 18-án, szolgálat után hazafelé tartva közlekedési baleset szemtanúja volt, amelyben három személyautó és egy kisteherautó ütközött. Azonnal megállt, és elsőként segített ki egy idős, fejsérült férfit az autóból, majd két gyermeket is kimentett. Egy másik, a roncsok közé szorult sérült állapotát folyamatosan figyelemmel kísérte, miközben telefonon tartotta a kapcsolatot a 112-es segélyhívóval, segítve ezzel a kiérkező egységek munkáját.

Az eset során tanúsított bátor és önzetlen fellépéséért Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a főigazgatóság vezetője Hősies Helytállásért elismerésben részesítette a főtörzsőrmestert.

Szabadnapos tűzoltó állt helyt a lángok között

Pintér Nándor tűzoltó zászlós

Pintér Nándor tűzoltó zászlós, a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka július 1-jén, szabadnapján figyelt fel sűrű füstfelhőre Gárdonyban. A helyszínre sietve látta, hogy egy melléképület és a környező füves terület lángokban áll. Az épületben gázpalackok, üzemanyag és festék is volt, így a tűz komoly robbanásveszélyt jelentett. A zászlós azonnal mentőt hívott a tulajdonoshoz, akinek égési sérülései voltak, majd kerti locsolótömlő segítségével próbálta megfékezni a tűz terjedését, míg a szomszédok kéziszerszámokkal próbálták megkörülhatárolni a lángokat.

Pintér Nándor – aki önkéntes tűzoltóként is rendszeresen szolgál – védőfelszerelésével együtt maradt a helyszínen, és aktívan segítette a kiérkező hivatásos egységek munkáját. Hősies helytállásáért őt is elismerésben részesítette a főigazgató.

Forrás: Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság