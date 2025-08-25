Rejtélyes roncs Dunaújváros mellett

Így akadt rá társoldalunk, a feol.hu egy kiégett Smart Fortwo-ra, amely szó szerint fejjel lefelé áll Dunaújváros közelében, mintha egy túlélési kísérlet utolsó jelenetének mementója lenne. Az elhagyott jármű fejtetőn áll egy Dunaújváros közeli árokban, mintha egy akciófilmből gurult volna ki – csak éppen valóságos. A kis kétszemélyes városi autóról köztudott, hogy rendkívül masszív utascellával rendelkezik, amely komoly védelmet nyújt az utasoknak egy esetleges baleset során. Ám ebben az esetben a szerencse nem szegődött a Smart mellé.

Elhagyott jármű az útmenti árokban

Fotó: Szabó Zsolt

Elhagyott jármű kiégve, az útmenti árokban Dunaújváros mellett

A helyszínen tapasztaltak alapján a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az autó felborult, az ütközés következtében pedig az üzemanyag kiszivárgott, és ebből alakult ki a tűz. Hogy pontosan mi történt, az már csak a roncsokból kikövetkeztethető – a hivatalos álláspont szerint viszont nem történt közlekedési baleset.

Társoldalunk, a feol.hu megkereste az illetékes hatóságot, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Válaszukat pedig itt olvashatják.