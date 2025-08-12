augusztus 12., kedd

Katasztrófavédelem

8 órája

Perceken múlt: így előzték meg a tragédiát a szén-monoxid-érzékelők Dunaújvárosban

Az életmentés fontosságát újra bizonyították a szén-monoxid-érzékelők, amikor augusztus 10-én Dunaújvárosban, majd másnap Székesfehérváron riasztották a lakókat és a tűzoltókat a láthatatlan, szagtalan, halálos gáz jelenlétére.

Duol.hu
Életmentés: jelzett a szén-monoxid érzékelő Dunaújvárosban is

Fotó: Tóth Imre

Két társasházi lakásban is az életmentés eszköze volt a szén-monoxid-érzékelő augusztus 10-én délután Dunaújvárosban. Először a Kodály Zoltán utcában, később Táncsics Mihály utcában kérték a tűzoltók segítségét. Mindkét ingatlan fürdőszobájában a meleg víz előállítása közben keletkezett szén-monoxid a nyílt égésterű gázkészüléknél. A mérgező gáz koncentrációját a tűzoltók mérőműszere is kimutatta - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem honlapja

életmentés
Az életmentés fő eszköze ezuttal a szén-monoxid érézékelő volt Fotó: Tóth Imre

Életmentés Székesfehérváron is

Másnap, augusztus 11-én délelőtt Székesfehérváron, a Munkácsy Mihály utcába riasztották a vármegyeszékhely tűzoltóit, ahol egy földszinti lakás fürdőszobájában jelzett a szén-monoxid-érzékelő. A tűzoltók és a gázszolgáltató szakembere a vízmelegítő elindításakor szén-monoxid-koncentrációt mért. Személyi sérülés, rosszullét a szén-monoxid-érzékelő jelzésének köszönhetően nem történt.

A szén-monoxid-mérgezés veszélyével nem csak a fűtési időszakban, hanem a nyári hónapokban is számolni kell, hiszen sok háztartásban egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet. A nagy hőségben lecsökkenhet a kémény huzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid a lakótérbe.

Előfordulhat, hogy légdugó alakul ki, mert a kémény külső része a nagy hőségben felforrósodik, míg az alsó, épületen belüli része hideg marad és az ott lévő levegő beszorulhat a kürtőbe. A füstgáz emiatt nem tud távozni, például akkor, amikor a vízmelegítőt használjuk. Ilyenkor az úgynevezett tökéletlen égés miatt szén-monoxid jön létre. Ezért a szén-monoxid-érzékelő nyáron is rendkívül fontos, lehetőleg a nyílt égésterű vízmelegítők mellé helyezzük el.

 

