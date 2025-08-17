Egyre durvább dolgokat tesz ez a dunaújvárosi gengszter, vigyázzatok vele!

Bőven akad bűnöző Dunaújvárosban. Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, többek között egy 20 éves lány járatja a bolondját a város lakóival. Most ismét szétnéztünk a rendőrség körözési listáján. Hamar ráakadtunk arra a dunaújvárosi gengszterre, aki az elmúlt 3 hónapban sorra követte el a bűncselekményeket. Még mindig szabadlábon van. Mutatjuk a fotóját, hogy te is felismerd.

Ez a dunaújvárosi gengszter nem tud leállni

Forrás: police.hu

Nem aprózza el a dunaújvárosi gengszter

Egyre csak nő a bűnlajstroma a dunaújvárosi születésű Vinczepál Nikodémusznak, aki június óta több bűncselekményt is elkövetett. Nagy erőkkel keresik a dunaújvárosi rendőrök, de még szökésben van. Június 17-én adták ki vele szemben az első elfogatóparancsot, ezt a Dunaújvárosi Járásbíróság tette meg hatóság félrevezetése miatt. Egy hónap sem telt el, ismét rossz fát tett a tűzre a férfi. Július 11-én szintén a Dunaújvárosi Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot közokirat-hamisítás bűncselekménye miatt. Az ámokfutás itt azonban nem ért véget, augusztusban, ismét bűnbe esett. Augusztus 5-én garázdaság elkövetése miatt adtak ki vele szemben elfogatóparancsot.

A körözési eljárást lefolytató dunaújvárosi rendőrök kérik azok segítségét, akik hasznos információval tudnak szolgálni Vinczepál Nikodémusz tartózkodásihelyével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(25)510-510-es telefonszámon.

Csalókból akad pár a városban

